Nepal Bus Accident: नेपाल में 40 लोगों से भरी भारतीय यात्री बस नदी में गिरी, 14 की मौत!

Nepal Bus Accident: नेपाल में 40 भारतीय यात्रियों को ले जा रही एक बस नदी में गिर गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दुर्घटना में 14 यात्रियों की मौत हो गई है और बाकी 26 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

आपको बता दें कि यात्रियों से भरी यह बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी. जहां तनहुन जिले की मर्सियांगडी नदी में बस गिर गई और करीब 14 लोगों के मारे जाने की आशंका लगाई जा रही है.

तनहुन जिले के डीएसपी दीपकुमार राया ने बताया, "बस, जिसका नंबर प्लेट यूपी (उत्तर प्रदेश) एफटी 7623 था, नदी में गिर गई." यह हादसा तनहुन जिले के आइना पहाड़ा में हुआ.

सशस्त्र पुलिस बल नेपाल आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण स्कूल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) माधव पौडेल की कमान में 45 पुलिस अधिकारियों की एक टीम के साथ दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान चल रहा है.

#WATCH | Nepal | An Indian passenger bus with 40 people onboard has plunged into the Marsyangdi river in Tanahun district, confirms Nepal Police.

“The bus bearing number plate UP FT 7623 plunged into the river and is lying on the bank of the river,” DSP Deepkumar Raya from the… pic.twitter.com/P8XwIA27qJ

— ANI (@ANI) August 23, 2024