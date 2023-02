Union Budget 2023: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ?

Union Budget 2023: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮ੍ਰਿਤਕਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ...ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ? Union Budget 2023: What cheaper and what expensive in Nirmala Sitharaman budget?

ਖਿਡੌਣੇ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ

- ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ

- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ

ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲੈਂਸ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।

- ਸਿਗਰੇਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget 2023: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਇਰਪਲੇਸ

ਸਲੀਪ

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

ਪਲੈਟੀਨਮ

ਸਿਗਰੇਟ

ਗਹਿਣੇ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ (Union Budget 2023) ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ!