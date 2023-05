World Press Freedom Day: ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ; ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਆਨਸਕ੍ਰੀਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

World Press Freedom Day 2023: ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬੁੱਧਵਾਰ, 3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ 2023: ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਭੇਜੋ ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ- World Press Day 2023 Wishes, Messages, and Quotes

-Freedom of the Press, if it means anything at all, means the freedom to criticize and oppose." [George Orwell].

-History has given me the choice of a pen(Gao Yu)

-Freedom of the press is a precious privilege that no country can forego. (Mahatma Gandhi)

ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 2023 3 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਸਕ੍ਰੀਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ-

ਫਿਰ ਭੀ ਦਿਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ' - ('ਫਿਰ ਭੀ ਦਿਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ' ਵਿਚ ਐਸਆਰਕੇ ਅਤੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ)

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 'ਫਿਰ ਭੀ ਦਿਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ' ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬੇਕਸੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ।

PK' - ('PK' ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ)

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਪੀਕੇ' 'ਚ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

'ਲਕਸ਼ਯ' - (ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ)

ਫਿਲਮ 'ਲਕਸ਼ਯ' 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਰੋਮਿਲਾ ਦੱਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਸਾਲ 2004 ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

'ਧਮਾਕਾ' - ('ਧਮਾਕਾ' ਵਿਚ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ)

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹੈਂਡਸਮ ਹੰਕ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਆਪਣੀ ਕਾਮਿਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ 'ਧਮਾਕਾ' 'ਚ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ