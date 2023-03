World Sleep Day 2023: गर्दन और रीढ़ की हड्डी के लिए सोने की सबसे अच्छी पोजीशन

World Sleep Day 2023: शरीर के आराम के लिए रात की नींद जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप किस स्थिति में सोते हैं क्योंकि उसके अतिरिक्त लाभ हो सकते हैं। इसके लिए 17 मार्च 2023 को मनाए जाने वाले वर्ल्ड स्लीप डे पर नींद और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम जानेंगे कि सोने की सबसे अच्छी पोजीशन (Best Position to sleep) कौन-कौन सी होती हैं.

आपके सोने की पोजीशन के आपके शरीर पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं और कभी-कभी सोने के तरीकों से कई बीमारियों का इलाज भी हो सकता है।

खराब नींद की स्थिति आपकी गर्दन, कंधों और विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है। यह लगातार पीठ दर्द का कारण बन सकता है और एक व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या को बाधित कर सकता है. इसके साथ ही नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित हो सकती है।

Best Position to sleep: वर्ल्ड स्लीप डे 2023 (World Sleep Day 2023) पर जानें सोने की सबसे अच्छी पोजीशन

अपनी पीठ के बल सोना

माहिरों का कहना है कि पीठ की स्थिति सबसे आम नींद की स्थिति है और यह आपकी रीढ़ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि, यह आपकी गर्दन और पीठ के दर्द को भी रोकता है। सिर को तकिये से ऊपर उठाने से एसिडिटी और गैस संबंधित समस्याओं में मदद मिल सकती है. हालांकि पीठ के बल सोने से स्लीप एपनिया बढ़ सकता है।

स्लीपिंग साइड-वे

यह सोने की सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। अधिकांश स्पाइन विशेषज्ञ आपके बाईं ओर सोने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह श्वसन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। इस दौरान जिन लोगों को साइनस की समस्या है, उन्हें भी करवट लेकर सोने की सलाह दी जाती है। इतना ही नहीं यह खर्राटों से भी बचाता है और इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी लंबी और अपेक्षाकृत तटस्थ रहती है। यह गर्दन, पीठ और कंधे के दर्द को भी रोकता है।"

पेट के बल सोना

इस पोजीशन में सोने से हमेशा मना किया जाता है क्योंकि यह चिकित्सकीय रूप से उचित नहीं है. यह आपकी रीढ़ पर दबाव डाल सकता है। माहिरों के मुताबिक, पेट के बल सोने से पेट की मांसपेशियों और अन्य सहायक मांसपेशियों की गति बाधित होती है, जो नींद के लिए जरूरी होती हैं।

