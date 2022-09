SL vs BAN: बांग्लादेश के हारने पर कुछ ऐसा दिखा स्टेडियम का नजारा; देखें

SL vs BAN: श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच आज मैच हुआ जिसमें दोनों टीमों ने पूरी जद्दोजहद की. श्रीलंका ने इस मुकाबले को 2 विकटों से जीत लिया. आपको बता दें बांग्लादेश ने श्रीलंका क 183 रनों का टारगेट दिया था और श्रीलंका ने 184 रन बनाकर उसे पूरा कर लिया. महेदी के 20 ओवर में टीम ने इस टारगेट को पूरा किया.

बांग्लादेश ने जिस तरह से रन जड़े उम्मीद लगाई जा रही थी कि वह इस मुकाबले को जीत सकेगा. लेकिन मेंडिस के 60 रनों और शनाका के 45 रनों ने मैच का रुख बदल दिया. जहां बांग्लादेश की जीत शुरूआती 10 ओवरों में साफ दिखाई दे रही थी उसके आखिरी ओवर तक आते-आते संभावनाएं कम लगने लगी.

