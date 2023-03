DEL-W vs MI-W Dream11 Team: बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं ये प्लेयर्स! पिच रिपोर्ट के अनुसार ऐसे बनाएं टीम

DEL-W vs MI-W Dream11 Team: विमेन प्रीमियर लीग (WPL 2023) का सातवां मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियन के बीच होने जा रहा है. ये मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में 9 मार्च साढ़े सात बजे खेला जाएगा. ऐसे में हम आपको दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियन का ड्रीम11 प्रिडिक्शन (del-w vs mi-w dream11 prediction) बताने वाले हैं. इससे पहले आपको बता दें डब्ल्यूपीएल 2023 में दोनों टीमें अभी तक एक भी मैच नहीं हारी हैं. दोनों ने 2-2 मैच जीते हैं. ऐसे में ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है. दोनों टीम के कई खिलाड़ी उमदा फॉर्म में चल रहे हैं. तो चलिए जानते हैं. दिल्ली बनाम मुंबई ड्रीम 11 टीम (DEL-W vs MI-W Dream11 Team), प्रिडिक्शन और पिच रिपोर्ट.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियन ड्रीम11 प्रिडिक्शन (DEL-W vs MI-W Dream11 Prediction)

विकेट कीपर- यस्तिका भाटिया (Yastika Bhatia)

बैटर- हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur), मेग लेनिंग (MM Laning), एलिस कैप्से (Alice Capse)

ऑलराउंडर- हैले मेथ्यू (Harley Mathews), एनआर शीवर (NR Sciver), अमेलिया केर (AC Kerr), शेफाली वर्मा (Shefali Verma).

बॉलर- एस इशाक, जेएल जोनासन, टी नॉरिस

कप्तान- शेफाली वर्मा

उप कप्तान- दीप्ती शर्मा

डावाई पाटिल स्टेडियम पिच रिपोर्ट (DY Patil Stadium Pitch Report)

ये पिच बैट्समैन को काफी सपोर्ट करती है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस पिच पर स्कोर 180 के पार जाने की उम्मी है. इस पिच पर फास्ट बॉलर काफी बेहतरीन कर पाते हैं, और स्पिनर्स से डॉमिनेंट रहते हैं.

मुंबई इंडियन महिला संभावित प्लेइंग 11 (Mumbai Indians Playing 11)

हेले मैथ्यूज, यास्तिका भाटिया (wk), नताली साइवर, हरमनप्रीत कौर, अमेलिया केर, पूजा वस्त्राकर, इस्सी वोंग, अमनजोत कौर, सायका इशाक, हुमायरा काजी और जिंतिमनी कलिता.

दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग 11 (Delhi Capitals Playing 11)

मेग लैनिंग (कप्तान), शैफाली वर्मा, मारिजैन कप्प, जेमिमा रोड्रिग्स, एलिस कैप्सी, जेस जोनासेन, तान्या भाटिया (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, शिखा पांडे, राधा यादव और तारा नॉरिस.