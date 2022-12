IND vs BNG Match: केएल राहुल के कैच छोड़ने पर बोले दिनेश कार्तिक- करना चाहिए था ऐसा

IND vs BNG ODI Match: भारत बांग्लादेश के दौरे पर है. भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के साथ तीन मैचों की ओडीआई सीरीज खेल रही है. पहला मैच 4 दिसंबर को खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. अब भारत और बांग्लादेश का दूसरा मैच (India vs Bangladesh second match) 5 दिसंबर को होना है. इससे पहले भारत के दिग्गज बल्लेबाज और विकेट कीपर दिनेश कार्तिक का बयान आया है. उन्होंने टीम की हार को लेकर टिप्पणी की है.

भारत और बांग्लादेश के मैच पर केएल राहुल

आपको बता दें भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 186 रन बनाए थे. टीम का स्कोर कम था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर खूब प्रेशर बनाया. 136 रनों पर ही बांग्लादेश टीम के 9 विकेट्स जा चुके थे. टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए केवल एक विकेट की जरूरत थी. लेकिन इसी दौरान बैटिंग कर रहे मेहदी हसन का केएल राहुल ने कैच छोड़ दिया. इस जीवनदान का उन्होंने पूरा फायदा उठाया और पूरा मैच बांग्लादेश के पाले में चला गया. जिसके बाद केएल राहुल को काफी ट्रोल किया गया. इसके साथ वॉशिंगटन सुंदर भी निशाने पर आए, क्योंकि वह राहुल के पीछे ही खड़े थे.

केएल राहुल पर बोले दिनेश कार्तिक

इस मामले को लेकर दिनेश कार्तिक का बयान सामने आया है उन्होंने एक वेबसाइट से बातचीत करते हुए कहा है कि जाहिर है कि राहुल से कैच छूट गया और वॉशिंगटन सुंदर भी कैच नहीं ले पाए. मुझे नहीं पता कि वह क्यों अंदर नहीं आए. रोशनी या कोई और वजह हो सकती है. लेकिन अगर उन्होंने गेंद को देखा था तो उन्हें कैच के लिए जाना चाहिए था.

दिनेश कार्तिक ने कहा- वह केवल एक सवाल का जवाब दे सकते हैं. फील्डिंग की कोशिश 50-50 थी, यह सबसे अच्छा दिन नहीं था. लेकिन सबसे बुरा दिन भी नहीं था. कार्तिक ने कहा कि मुझे लगता है कि दबाव की वजह से हमने कुछ चौके और छक्के भी छोड़े हैं.

मेहदी हसन ने दिलाई जीत

आपको बता दें ओडीआई सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश के तेजी से गिरते विकेट से लग रहा था कि मैच भारतीय टीम के पाले में जा सकता है, लेकिन आखिरी ओवर में मेहदी हसन टिके रहे और बांग्लादेश को मैच जिता दिया. उन्होंने 38 रनों की पारी खेली.

Zee Salaam Live TV