Ind vs Afg Prediction: आज फिर हार जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम? यह आंकड़े कर देंगे हैरान

Ind vs Afg Prediction: कल बुधवार के दिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान (Afg vs Pak) के बीच बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला. जिसके बाद अब अफगानिस्तान भारत (India vs Afghanistan) के साथ भिड़ने वाली है. जिस तरह अफगान टीम ने कल परफोर्म किया, उसके बाद जीत की सुई भारत की तरफ से हटती दिखाई दे रही है. आज के मुकाबले को लेकर लोग अलग-अलग प्रिडिक्शन्स (India vs Afghanistan Prediction) कर रहे हैं. हालांकि टीम इंडिया फाइनल से बाहर हो चुकी है, लेकिन इस मुकाबले को लेकर भी लोगों में काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है.

Ind vs Afg Head to Head- कई बार भिड़ चुकी हैं टीमें

आपको बता दें भारत और अफगानिस्तान टी20 फॉर्मेट में तीन बार भिड़ चुके हैं. इन तीनों मैचों को भारत ने जीता था. हालांकि एशिया कप में दोनों टीमों की कंडीशन को देखते हुए जीत की सुई अफगानिस्तान की ओर जाती दिख रही है. जिस तरह अफगानिस्तान के बॉलर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया वह काफी सराहनीय था.

Afghanistan के हक में जा सकता है मैच

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया और पिछले मैचों में 180 चेज करने वाले पाकिस्तान को 130 रन तक पहुंचना भी मुश्किल कर दिए. सभी मैचों में लगातार बेहतरीन परफोर्म करते आ रहे रिजवान को भी अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने 20 रनों पर ही आउट कर दिया. हालांकि इस मैच को पाकिस्तान ने जीता लेकिन अफगानियों का परफोर्मेंस काबिले तारी फ रहा.

India Playing11: इस टीम के साथ उतरेंगे रोहित?

के एल राहुल (KL Rahul), रोहित शर्मा (Rphit Sharma), विराट कोहली (Virat Kohli), सूर्यकुमार यादव (Surya Kumar Yadav), हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya), दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik), अक्षर पटेल (Akshar Patel), रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi), भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar), अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh), युजवेंद्र चहल (Yuzvendra chahal)

Afghanistan Playing11: यह टीम आएगी ग्राउंड पर नजर?

हजरतउल्लाह जजई (Hazratullah Zazai), रहमानउल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz), इब्राहिम जदरान (Ibrahim Zadran), करीम जनत (Karim Janat), नजीबउल्लाह जदरान (Najibullah Zadran), मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi), अजमतउल्लह ओमरजाई (Azmatullah Omarzai), राशिद खान (Rashid Khan), मजीब उर रहमान (Mujeeb Ur Rahman), फरीद अहमद (Fareed Ahmed), फजलहक फारुकी (Fazalhaq Farooqui).