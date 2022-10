India vs Pakistan Match: Hardik Pandya मैच के बाद हुए भावुक, भरी आंखों से दिवंगत पिता के लिए कही ये बात

Hardik Pandya crying in Ind vs Pak Match: आज भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला. इस मैच में दोनों टीमों ने जीत के लिए जान झोक दी. मोहम्मद नवाज का आखिरी ओवर भारत के लिए जीवनदान साबित हुआ और पाक की झोली में जाता मैच भारत के पाले में आ गिरा . मैच के बाद कई प्लेयर्स भावुक हो गए. जिसमें से हार्दिक पंड्या का वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है.

वीडियो में हार्दिक पंड्या भरी आंखों के साथ अपने पिता को याद कर रहे हैं. हार्दिक कहते हैं कि अगर वह मुझे खेलने का मौका नहीं देते तो मैं यहां नहीं होता. बच्चे के लिए इतना बड़ा सेक्रिफाइज करना, सिटी को बदल देना. काफी बड़ा डिसीजन है. जब हम दोनों भाई काफी छोटे थे तो उस वक्त शहर को बदलकर रहना काफी बड़ी बात है. बता दें हार्दिक के पिता हिमांशु पंड्या का पिछले साथ जनवरी में निधन हो गया था.

It made me cry . Cricket is not just a game . County Cricket Family ..@hardikpandya7 you are gem Champion take a Bow ..keep rising#indvspakmatch #HardikPandya #INDvsPAK2022 #ViratKohli pic.twitter.com/ryki6tAeq8

— Dekaysing09 (@dkygims26) October 23, 2022