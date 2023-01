PAK Vs NZ: इमाम उल हक ने बाबर को कराया रन आउट, उनके चाचा इंजमाम की आई याद, देखिए VIDEO

Pak Vs NZ: पाकिस्तान के कराची में इस वक्त पाक और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज इमाम-उल-हक ने अपने चाचा और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम-उल-हक की याद दिलाई. कराची में खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट में न्यूजीलैंड के 449 रन के जवाब में पाकिस्तानी बल्लेबाजी क्रम को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 449 रन बनाकर ऑलआउट हो गई, जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए.

पाकिस्तान के लिए अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने पारी की शुरुआत की. पाकिस्तान का पहला विकेट 27 के कुल स्कोर पर गिरा जब अब्दुल्ला शफीक 19 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद शान मसूद 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे, दो विकेट गिरने के बाद इमाम उल हक और कप्तान बाबर क्रीज पर थे.

इसी दौरान जब आजम बाबर तीसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गये. ये रन दूसरे छोर पर इमाम-उल-हक तीसरे रन के लिए पहली क्रीज से बाहर आए और वापस चले गए, इसी बीच बाबर इमाम के पास आए और दूसरे छोर से रन आउट हो गए. रन आउट होते वक्त दोनों खिलाड़ी ही छोर पर थे.

देखिए VIDEO:

Whose mistake was it? Babar or Imam?

(Gif courtesy: @taimoorze) #PAKvNZ pic.twitter.com/MVhEnueYZu

— Farid Khan (@_FaridKhan) January 3, 2023