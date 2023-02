पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्डकप किस साल में जीता था? मशहूर टीवी होस्ट नहीं दे पाई जवाब

Nida Yasir: पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी हस्तियां अपने अजीब-अजीब हरकतों की वजह से अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में पाकिस्तान की एक मशहूर शो की होस्ट निदा यासिर अपनी कम जानकारी की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं. दरअसल वो इस बात में ही कंफ्यूज़ हो गई कि पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्डकप किस साल में जीता था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि निदा यासिर के साथ मॉर्निंग शो होस्ट और अभिनेत्री शाइस्ता लोधी के अलावा शोएब अख्तर भी हैं.

शोएब अख्तर ने निदा यासिर से पूछा कि पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप कब यानी किस साल जीता था? सवाल का जवाब देने पर, निदा यासिर पहले तो कंफ्यूज हो गईं और उन्होंने शाइस्ता लोधी को देखा और जवाब दिया '2006 में जीता?', जिस पर शाइस्ता ने ना में सिर हिलाया और फिर निदा यासिर ने फिर से जवाब दिया '1996 में जीते? 'शाइस्ता को के बारे में बोलते हुए निदा यासिर ने कहा कि 'एक मिनट में मैं अपनी बुद्धिमान दोस्त से पूछूंगी' जिस पर शाइस्ता ने जवाब दिया 'मैं 1992 में जीती थी'.

What is wrong with Nida Yasir? pic.twitter.com/T4HzVA1u2j

— Saith Abdullah (@SaithAbdullah99) February 15, 2023