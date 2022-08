Rahul's Retirement: राहुल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया सन्यास; BCCI को लिखा भावुक लेटर

Rahul's Retirement: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत लिया है. इस सब के बीच भारतीय फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रहे हैं. भारत के एक दिग्गज प्लेयर ने अचानकर सन्यास का ऐलान कर दिया है. आपको बता दें इस खिलाड़ी ने आईपीएल के जरिए टीम में जगह बनाई थी.

भारतीय स्पिनर राहुल शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिया है. वह आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे. उनके इस फैसले ने सभी को काफी हैरान किया है. उन्होंने आईपीएल में उमदाह परफोर्म करने के बाद 2011 में टीम इंडिया में डेब्यू किया था. लेकिन वह टीम में अपनी कुछ खास छाप नहीं छोड़ पाए. राहुल ने काफी भावुक होकर लोगों को अलविदा किया है.

Thanks to all for ur love and support throughout my journey @BCCI⁩ ⁦@BCCIdomestic⁩ ⁦@IPL⁩ #retirement pic.twitter.com/anqBGUSwoa

— Rahul Sharma (@ImRahulSharma3) August 28, 2022