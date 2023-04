Rinku Singh Video: बेकार गई राशिद खान की हैट्रिक, रिंकू ने आखिरी ओवर में लगातार मारे 5 छक्के

GT Vs KKR, Rinku Singh: गुजरात और कोलकाता के बीच होने वाले महामुकाबले ने आखिरी ओवर में सभी को तब हैरान कर दिया जब रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के जड़ दिए और हारा हुआ मैच अपनी टीम कोलकाता के पाले में डाल दिया. इससे पहले गुजरात टाइटंस के कप्तान राशिद खान ने विकेटों की हैट्रिक लेकर मैच को गुजरात के पाले में किया था लेकिन रिंकू सिंह ने छक्कों पर छक्के जड़कर मैच को रुख ही बदल डाला.

Rinku Singh Sixes Video

रिंकू सिंह की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने चैम्पियन गुजरात टाइटंस को तीन विकेट से हरा दिया. गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 204 रन बनाये. रिंकु सिंह ने आखिरी पांच गेंदों पर पांच छक्के लगाकर केकेआर को तीन विकेट से यादगार जीत दिला दी. वह 21 गेंद में 48 रन पर नाबाद रहे. केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर ने सबसे ज्यादा 83 रन बनाये. गुजरात के कार्यवाहक कप्तान राशिद खान ने 17वें ओवर में हैट्रिक विकेट लिया। उन्होंने चार ओवर में 37 रन देकर तीन सफलता हासिल की.

ओवर की पहली गेंद पर उमेश यादव ने रिंकू सिंह को सिंगल दे दिया था. 20वें ओवर में कोलकाता को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी. इसके बाद रिंकू सिंह ने ओवर की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और आखिरी गेंद पर छक्के जड़ दिए. उनके आखिरी छक्के के बाद स्टेडियम का माहौल देखने लायक था. कोलकाता के फैंस जहां उछल रहे थे वहीं गुजरात के फैंस में भारी मायूसी देखी गई.

आईपीएल में एक ही ओवर में 5 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज:

क्रिस गेल (RCB) vs Rahul Sharma (PWI), Bangalore, 2012

राहुल तेवतिया (RR) vs Sheldon Cottrell (PBKS), Sharjah, 2020

रविंद्र जडेजा (CSK) vs Harshal Patel (RCB), Mumbai WS, 2021

मार्कस स्टोयनिस और जेसन होल्डर (LSG) vs Shivam Mavi (KKR), Pune, 2022

रिंकू सिंह (KKR) vs Yash Dayal (GT), Ahmedabad, 2023

ZEE SALAAM LIVE TV