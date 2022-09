2022 Road Safety World Series: यहां देखिए शेड्यूल, सभी टीमों के खिलाड़ी और कब-कैसे और कहां देख सकते हैं मैच

Raod Safety Series Schedule, live Streaming, Squads, Team India Squad, Date and Time: 10 सितंबर से उत्तर प्रदेश के कानपुर में रोड सेफ्टी सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा. सचिन तेंदुलकर समेत कई देशों के ऐसे दिग्गजों को दोबारा क्रिकेट खेलता देखा जा सकेगा, जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं. लगभग सभी टीमें होटलों में पहुंच चुकी हैं. साथ ही प्रेक्टिस शुरू कर दी है. 10 सितंबर को पहला मैच भारतीय लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंडस के बीच होगा. यह मैच शनिवार को शाम साढ़े बात खेला जाएगा. इसके अलावा सीरीज का फाइनल मैच 1 अक्टूबर को खेला जाएगा. रोड सेफ्टी सीरीज के तहत 23 मैच खेले जाएंगे. जिनमें 2 सेमिफाइनल और एक फाइनल भी शामिल है.

Road Safety Series Full Schedule: रोड सेफ्टी सीरीज का शेड्यूल

01 - 10 सितंबर, 19:30: इंडिया लीजेंड्स बनाम साउथ अफ्रीका लीजेंड्स

02 - 11 सितंबर, 15:30: बांग्लादेश लीजेंड्स बनाम वेस्टइंडीज लीजेंड्स

03 - 11 सितंबर, 19:30: श्रीलंका लीजेंड्स बनाम ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स

04 - 12 सितंबर,19:30: न्यूजीलैंड लीजेंड्स बनाम साउथ अफ्रीका लीजेंड्स

05 - 13 सितंबर, 19:30: इंग्लैंड लीजेंड्स बनाम श्रीलंका लीजेंड्स

06 - 14 सितंबर, 19:30: इंडिया लीजेंड्स बनाम वेस्टइंडीज लीजेंड्स

07 - 15 सितंबर, 19:30: बांग्लादेश लीजेंड्स बनाम न्यूजीलैंड लीजेंड्स

08 - 17 सितंबर, 15:30: इंग्लैंड लीजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लीजेंड्स

09 - 17 सितंबर, 19:30: श्रीलंका लीजेंड्स बनाम साउथ अफ्रीका लीजेंड्स

10 - 18 सितंबर, 15:30: ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स

11 - 18 सितंबर, 19:30: इंडिया लीजेंड्स बनाम न्यूजीलैंड लीजेंड्स

12 - 19 सितंबर, 19:30: इंग्लैंड लीजेंड्स बनाम साउथ अफ्रीका लीजेंड्स

13 - 21 सितंबर, 19:30: इंडिया लीजेंड्स बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स

14 - 22 सितंबर, 19:30: वेस्टइंडीज लीजेंड्स बनाम न्यूजीलैंड लीजेंड्स

15 - 23 सितंबर, 19:30: ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स बनाम साउथ अफ्रीका लीजेंड्स

16 - 24 सितंबर, 19:30: इंडिया लीजेंड्स बनाम इंग्लैंड इंग्लैंड लीजेंड्स

17 - 25 सितंबर, 15:30: श्रीलंका लीजेंड्स बनाम न्यूजीलैंड लीजेंड्स

18 - 26 सितंबर, 19:30: ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लीजेंड्स

19 - 27 सितंबर, 15:30: श्रीलंका लीजेंड्स बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स

20 - 27,सितंबर, 19:30: इंग्लैंड लीजेंड्स बनाम ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स

सेमीफाइनल 1 - 28 सितंबर, 19:30: TBD Vs TBD,

सेमीफाइनल 2 - 29 सितंबर, 19:30: TBD Vs TBD

फाइनल - 1 अक्टूबर, 19:30: TBD Vs TBD

कहां देखें रोड सेफ्टी सेरीज के मैच (How to Watch Road Safety World Series live Streaming in India):

रोड सेफ्टी सीरीज़ के सभी मैच कलर्स सिनेप्लेक्स (Color Cineplex), कलर्स सिनेप्लेक्स सुपरहिट (Colors Cineplex Superhits) और स्पोर्ट्स 18 (Sports 18) पर देख सकते हैं. इसके अलावा मोबाइल ऐप वूट (Voot) और जियो टीवी (Jio TV) पर भी देख सकते हैं.

इंडिया लीजेंड्स टीम

सचिन तेंदुलकर (कप्तान), युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, मुनाफ पटेल, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, स्टुअर्ट बिन्नी, नमन ओझा, मनप्रीत गोनी, प्रज्ञान ओझा, विनय कुमार, अभिमन्यु मिथुन, राजेश पवार और राहुल शर्मा.

न्यूजीलैंड लीजेंड्स टीम

रॉस टेलर (कप्तान), जैकब ओरम, जेमी हाउ, जेसन स्पाइस, काइल मिल्स, स्कॉट स्टायरिस, शेन बॉन्ड, डीन ब्राउनली, ब्रूस मार्टिन, नील ब्रूम, आरोन रेडमंड, एंटोन डेवसिच, क्रेग मैकमिलन, गैरेथ हॉपकिंस, और हामिश बेनेट.

ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स टीम

शेन वॉटसन (कप्तान), एलेक्स डूलन, बेन डंक, ब्रैड हॉज, ब्रैड हैडिन, स्टुअर्ट क्लार्क, ब्रेट ली, ब्राइस मैकगेन, कैलम फर्ग्यूसन, कैमरन व्हाइट, जॉर्ज हॉरलिन, जेसन क्रेजा, जॉन हेस्टिंग्स, डिर्क नानेस, नाथन रियरडन , और चाड सेयर्स.

वेस्टइंडीज लीजेंड्स टीम

ब्रायन लारा (कप्तान), डेंज़ा हयात, देवेंद्र बिशू, ड्वेन स्मिथ, जेरोम टेलर, किर्क एडवर्ड्स, मार्लन इयान ब्लैक, नरसिंह देवनारिन, सुलेमान बेन, डैरेन पॉवेल, विलियम पर्किन्स, डेरियन बार्थले, डेव मोहम्मद और क्रिश्मर सैंटोकी.

इंग्लैंड लीजेंड्स टीम

इयान बेल (कप्तान), निक कॉम्पटन, फिल मस्टर्ड, क्रिस ट्रेमलेट, डैरेन मैडी, डैरेन स्टीवंस, जेम्स टिंडल, रिक्की क्लार्क, स्टीफन पैरी, टिम एम्ब्रोस, दिमित्री मस्कारेनहास, क्रिस शॉफिल्ड, जेड डर्नबैक और मल लोय.

बांग्लादेश लीजेंड्स टीम :

शहादत हुसैन (कप्तान), अब्दुर रज्जाक, आलमगीर कबीर, आफताब अहमद, आलोक कपाली, मामून उर रशीद, नज़्मुस सादात, धीमान घोष, डोलर महमूद, खालिद मशूद, मोहम्मद शरीफ, महरब हुसैन, इलायस सनी, मोहम्मद नज़ीमुद्दीन, अबुल हसन, और तुषार इमरान.

श्रीलंका लीजेंड्स टीम

टीएम दिलशान (कप्तान), कौशल्या वीररत्ने, महेला उडावटे, रुमेश सिल्वा, असेला गुणरत्ने, चमारा सिल्वा, इसुरु उदाना, चमारा कपुगेदरा, चमिंडा वास, चतुरंगा डी सिल्वा, सी जयसिंघे, धमीका प्रसाद, दिलरुवन परेरा, दिलशान मुनवीरा ईशान जयरत्ने, जीवन मेंडिस, नुवान कुलशेखर, सनथ जयसूर्या, उपुल थरंगा और थिसारा परेरा.

दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स टीम

जोंटी रोड्स (कप्तान), अल्विरो पीटरसन, एंड्रयू पुटिक, एडी ली, गार्नेट क्रूगर, हेनरी डेविड्स, जैक्स रूडोल्फ, जोहान बोथा, जोहान वैन डेर वाथ, लांस क्लूजनर, एल। नॉरिस जोन्स, मखाया एनटिनी, मोर्ने वैन विक , टी तशाबाला, वर्नोन फिलेंडर, और ज़ेंडर डी ब्रुइन.