22 वर्षीय गेंदबाज ने दिखाई उंगली तो भड़क गए KKR के कप्तान, मैदान पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

MI Vs KKR, Nitish Rana: मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच हो रहे मैच आईपीएल के मैच के बीच केकेआर के कप्तान को अचानक बहुत तेज गुस्सा आ गया और मुंबई इंडियंस के स्पिनर गेंदबाज ऋतिक शौकीन के साथ भिड़ गए. जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और ये प्रेशर अब मैदान में खेल के अलावा पर्सनली भी दिखना शुरू हो गया है.

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले के 9वें ओवर में मुंबई इंडियंस के स्पिन गेंदबाज ऋतिक शौकीन की पहली ही गेंद पर केकेआर के कप्तान नीतीश राणा के ने हवा में शॉट खेल दिया है और वो कैच आउट होकर पवेलियन की तरफ से जा रहे थे. लेकिन इस बीच मुंबई इंडियंस के 22 वर्षीय स्पिनर ऋतिक शौकीन ने नीतीश राणा की तरफ कुछ इशारा किया. जिसके बाद नीतीश राणा रुक गए और फिर दोनों के बीच गहमा गहमा हो गई.

A few words exchange between Hrithik Shokeen AND Nitish Rana#MIvsKKR #NitishRana #Shokeen #NitishVSHrithik pic.twitter.com/dk1EezSUTM

