अचानक दीवार में हुआ ट्रिगर, और पूरा प्रशांत विहार हो गया धुआँ-धुआँ, दिल्ली बम ब्लास्ट का वीडियो वायरल!

Bomb Blast in Delhi: दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में आज सुबह CRPF स्कूल के पास एक बम धमाके के बाद इलाके में काफी डर का माहौल है. बम धमाका उस वक्त हुआ जब लोग अपने घरों में सो रहे थे. आवाज सुनकर कई लोगों की नींद खुली, जब लोग उस जगह पहुंचे तो उन्हें बम फटने की खबर मिली. कई लोगों ने तो आवाज सुनकर ये मान लिया था कि किसी घर में सिलिंडर ब्लास्ट हुआ है. इस घटना में किसे की मौत की खबर सामने नहीं आई है.

कुछ लोग पार्क में टहल रहे थे

उस इलाके के एक जूता व्याापारी ने बताया कि वह ब्लास्ट के वक्त पास के पार्क में टहनने जा रहे थे. इसी दौरान अचानक काफी जोर की आवाज आई. ब्लास्ट इतना भयानक था कि 2-3 किमी दूर तक लोगों को सुनाई दी. ब्लास्ट के बाद पूरा इलाका सफेद धुएं की चादर से ढक गया, वहीं पास के एक और शख्स ने बताया कि धमाके के वक्त वह अपनी गली में ही मौजूद थे. जिस वक्त धमाका हुआ उसके बाद कुछ देर तक उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. पहले तो उन्हें भी लगा कि पास के दुकान में सिलिंडर ब्लास्ट हुआ है.

Blast in Rohini, Delhi earlier today near the CRPF School. Delhi Police, NIA, NSG, and Special Forensic Teams are examining all perspectives. There have been no reports of any injuries in the explosion. CCTV footage shows the magnitude of this blast!#DelhiBlast pic.twitter.com/gWTKBvoaOM

