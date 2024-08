Kolkata Rape Murder Case: आरोपी संजय रॉय के करीबी ASI अनूप दत्त का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, CBI को मिली इजाजत

Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से रेप-मर्डर केस में सीबीआई अब मुख्य आरोपी संजय रॉय के सहयोगी ASI अनूप दत्त का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी. इसके लिए सीबीआई ने कोर्ट से इजाजत मांगी थी. जिसके बाद कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे दी है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अनूप दत्त मुल्जिम संजय रॉय का करीबी है. आरोपी का ASI संजय रॉय के साथ कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ ने टीएमसी पर बोला हमला

इस बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर बड़ा इल्जाम लगाया है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा,"सिर्फ दौड़ने में ही नहीं बल्कि पार्टी से जुड़े होने में भी चैंपियन! दक्षिण दिनाजपुर के तृणमूल कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में शामिल होने वाले कोई और नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस के जाने-माने ASI अनूप दत्ता और नागरिक स्वयंसेवक संजय हैं!"

Not just a champion in running, but also in party connections!

Engaged in a gathering with TMC leaders of South Dinajpur are none other than Kolkata Police's notable ASI Anup Dutta, alongside Civic Volunteer Sanjay! pic.twitter.com/xU5jkvUZ5o

— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) August 21, 2024