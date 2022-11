Immunity Boosting Food: सर्दियों के मौसम को इन चीजों को बनाएं अपना दोस्त, नजला-जुखाम रहेगा कौसों दूर

Immunity Boosting Food: उत्तर भारत में सर्दियां दस्तक देने लगी हैं. इस दौरान लोगों को नजला, जुखाम और बुखार आदि की परेशानी ज्यादा होती है. ऐसे में लोग इम्युनिटी बूस्टिंग फूड्स खाने की सलाह देते हैं. कुछ लोगों का कहना होता है कि सर्दियों में अदरक और लॉन्ग का सेवन करना फायदेमंद होता है. ऐसे में आज हम आपको टॉप इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड (best immunity boosting food) के बारे में बताने वाले हैं. जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके तंदुरुस्त रह सकेंगे और आपका इम्यून सिस्टम भी तेजी से बूस्ट होगा (how to boost immune system quickly). तो चलिए जानते हैं.

इम्युनिटी बूस्टिंग फूड्स

विटामिन सी से भरपूर चीजें

इम्युनिटी को मज़बूत करने के लिए विटामिन सी से भरपूर चीजें खाना बेहद ज़रूरी है. विटामिन सी शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है. यह सेल्स इन्फेक्शन को खत्म करती हैं. अमरूद, संतरा, मौसंबी, कीवी आदि में अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है.

लहसुन करता है इन्फेक्शन को खत्म

लहसुन को पुराने वक्त से नजला और जुखाम से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. लहसुन में एलिसिन नाम का एक खास कंपाउंड पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को मज़बूत करने का काम करता है. आयुर्वेद के मताबिक लहसुन की तासीर गर्म होती है. जिस वजह से यह कोल्ड से निपटने में शरीर की मदद करता है.

अदरक भी है बेहद फायदेमंद

अदरक सर्दियों में बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह सूजन को जलन को कम करने का काम करता है. अदरक में जिन्जेरोल नाम का एक खास कंपाउंड पाया जाता है. जो शरीर में गर्मी पैदा करने का काम करता है. इसलिए इसे सर्दियों में बेहद मुफीद चीज कहा जाता है.

पालक सर्दियों की बेहतरीन सब्जी

पालक को सर्दियों की सब्जी माना जाता है. इसमें ना सिर्फ अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है बल्कि यह बीटा कैरोटीन और कई तरह के एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है. जिसकी वजह से यह इम्यून सिस्टम को मज़बूत करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है.

सूरजमुखी के बीज

सूरजमुखी के बीज भी इम्यून सिस्टम के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है. इसके अलावा इन बीजों में सिलीनियम पाया जाता है जो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर की मदद करता है.



