Nasbandi Benefits: नसबंदी करवाने में लगते हैं 15 मिनट, पुरुषों को मिलते हैं गजब फायदे, जान लें ये नुकसान भी

Nasbandi Benefits and Side Effects: नसबंदी एक सर्जरी होती है, जिसमें पुरुषों की वीर्य ले जाने वाली नलिकाओं को बंद कर दिया जाता है. अनचाही प्रेगनेंसी से बचने (Best Contraception for Male) का यह सबसे पक्का और असरदार तरीका है. आपको बता दें कि पुरुषों की नसबंदी होने में 15 मिनट का समय लगता है और इससे पुरुषों को कई गजब फायदे (Nasbandi Benefits) भी मिलते हैं. लेकिन पुरुषों की नसबंदी के नुकसान (Nasbandi Side Effects) के बारे में भी जरूर जान लें.

Vasectomy Advantages: पुरुषों में नसबंदी करवाने के फायदे

पुरुषों में नसबंदी करवाना अनचाही प्रेगनेंसी से 99 प्रतिशत तक बचाव देता है. नसबंदी से पुरुषों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव दिखने काफी दुर्लभ हैं. नसबंदी करवाने से पुरुषों के हॉर्मोन लेवल, शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा और यौन संबंध में कोई परेशानी नहीं आती है. पुरुषों की तरह महिलाएं भी नसबंदी को एक सुरक्षित गर्भनिरोधक के विकल्प में अपना सकती हैं.

Vasectomy Disadvantages: पुरुषों में नसबंदी करवाने के नुकसान

पुरुषों में नसबंदी करवाना एक परमानेंट फैसला है. क्योंकि, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है. नसबंदी को रिवर्स करना 100 प्रतिशत पक्का नहीं है. नसबंदी करवाने के कुछ दिन बाद तक आपको गर्भनिरोध के अन्य तरीके तबतक इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं. जबतक कि टेस्ट द्वारा यह पुख्ता ना हो जाए कि आपके वीर्य में शुक्राणु नहीं है. नसबंदी के बाद अंडकोष में खून इकट्ठा होना, शुक्राणु इकट्ठा होना, संक्रमण और अंडकोष में दर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. पुरुषों में नसबंदी करवाने से यौन संचारित रोगों से बचाव नहीं होता है. इसलिए आपको फिर भी कॉन्डम का इस्तेमाल करना पड़ता है.