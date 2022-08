इस कमी से हड्डियों में होने लगते हैं छेद, बार-बार घेर लेती हैं ये बीमारियां, जानें क्या करें?

Vitamin D Deficiency: सेहतमंद बने रहने के लिए विटामिन बहुत जरूरी हैं. अगर शरीर में विटामिन की कमी (vitamin deficiency) होने लगे, तो कई सारी समस्याएं होने लगती हैं. वैसे ही विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों में छेद (pores in bones) होने लगते हैं. वहीं, बार-बार गंभीर बीमारियां घेरने लगती हैं. आइए इस आर्टिकल में विटामिन डी की कमी के लक्षण (vitamin d deficiency symptoms) और उनसे बचाने वाले फूड्स (vitamin d foods) के बारे में जानते हैं.

Vitamin D Deficiency Symptoms: विटामिन-डी की कमी के लक्षण क्या हैं?

विटामिन डी की कमी होने से कई तरह के लक्षण दिखने लगते हैं. आइए इन संकेतों के बारे में जानते हैं.

कमजोर हड्डियां यानी ऑस्टियोपोरोसिस बार-बार बीमार पड़ना या इम्युनिटी कमजोर होना डिप्रेशन होना अत्यधिक थकावट होना घाव देर से ठीक होना गंभीर हेयर फॉल व गंजापन मांसपेशियों में दर्द, आदि

Vitamin D Foods in India: विटामिन डी कैसे बढ़ाएं? खाएं ये फूड्स

अगर आप जानना चाहते हैं कि विटामिन डी कैसे बढ़ाएं, तो आपको विटामिन डी फूड्स (vitamin d rich foods) खाने चाहिए. हालांकि, विटामिन डी बढ़ाने के लिए सबसे आसान और प्रभावी तरीका धूप में टहलना (sunlight to get vitamin d) है. आप सुबह 10 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद धूप में टहलने की आदत डालें. इससे शरीर को जरूरी विटामिन डी मिलने लगता है. उसके साथ निम्नलिखित विटामिन डी फूड का सेवन करना चाहिए. यह विटामिन डी फूड आपको भारत में मिल जाएंगे. जैसे-

सैल्मन, सार्डिन, मैक्रेल जैसी ऑयली फिश

जानवरों का लिवर

रेड मीट

अंडे का पीला भाग

फोर्टिफाइड फूड

गाय का दूध

डेयरी प्रॉडक्ट

मशरूम

विटामिन डी सप्लीमेंट्स, आदि