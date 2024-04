California: 'गला काटने वाली मशीन से की जाएगी हत्या', भारतीय महिला की सिटी काउंसिल में धमकी

Indian Women Gave threat to California City Council: कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में एक स्थानीय परिषद की सुनवाई के दौरान नगर परिषद के सदस्यों को "जान से मारने" की धमकी देने के बाद एक भारतीय-अमेरिकी इजरायल विरोधी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस प्रदर्शनकारी का नाम रिद्धि पटेल है जो 28 साल की है. रिद्धि के यह गुस्सा गाजा में इजरायल के खिलाफ युद्धविराम प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने के बाद आया है.

16 गुंडागर्दी के आरोपों का सामना करने वाली पटेल ने अपने भाषण के दौरान महात्मा गांधी का भी हवाला दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि "यीशु मसीह ने शायद" प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने के लिए सभी परिषद सदस्यों को मार डालें. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

पटेल ने कहा,"आप लोग सभी भयानक इंसान हैं और यीशु ने शायद आपको खुद ही मार डाले. आपमें से किसी को भी परवाह नहीं है क्योंकि आप लोगों को फ़िलिस्तीन या किसी अन्य देश में होने वाली किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है जहां उत्पीड़न होता है. आपको यहां भी हो रहे जुल्म की कोई परवाह नहीं है." इसके साथ ही उन्होंने इसराइल विरोधी प्रदर्शनों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे अमेरिका में सरकारी भवनों पर बढ़ाए गए सुरक्षा उपायों की भी आलोचना की.

We are outraged that this person invokes Gandhi & Chaitra Navaratri while threatening to murder @Bakersfield_Cal leaders.

The escalation of #antisemitic rhetoric from anti-Israel demonstrations into terroristic threats is a horrific reality that we condemn. It must stop now. pic.twitter.com/zCp1iwrXJu

— Hindu American Foundation (@HinduAmerican) April 13, 2024