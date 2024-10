इसराइली हमले में पिछले 4 दिनों में हिज्बुल्लाह के 250 लड़ाके ढेर, 2000 से ज्यादा सैन्य ठिकाने भी ध्वस्त

Israel Lebanon Attack: ईरान के जवाबी हमले के बाद इराइल ने लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं. इसराइली सैनिकों की बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्रइक जारी है. आईडीएफ ने आज दावा किया है कि उसने पिछले 4 दिन में लेबनान में दो हजार से ज्यादा लेबनान के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस हमले में 250 के करीब हिज्बुल्लाह के लड़ाकों की मौत हुई है.

आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में दावा किया है कि उसने हिज्बुल्लाह के 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर और 6 प्लाटून कमांडर की हत्या कर दी है. इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा इसराइली एयर फोर्स दक्षिणी लेबनान में खुफिया इनपुट से मिली जानकारी के आधार पर ईरान समर्थित लेबनानी संगठन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रही है.

Over the last 4 days, the IDF has eliminated 2,000+ military targets and 250 Hezbollah terrorists. Among them:

- 5 battalion commanders

- ⁠10 company commanders

- 6 platoon commanders

The Israeli Air Force is also conducting preemptive strikes during these… pic.twitter.com/VLvcuefOTX

October 4, 2024