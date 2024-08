Giriraj Singh: गिरिराज सिंह के साथ थप्पड़ कांड, जनता दरबार के दौरान मुस्लिम शख्स ने उठाया हाथ!

Giriraj Singh Slapped Case: बेगूसराय के सांसद शह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनते वक्त एक युवक ने हमला कर दिया. गनीमत रही कि केंद्रीय मंत्री बाल-बाल बच गए. हमला करने का आरोप एक मुस्लिम युवक पर लगाया जा रहा है. जिनका नाम सैफी बताया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जब बलिया अनुमंडल में लोगों से मुलाकात कर रहे थे और जन समस्याओं को सुन रहे थे. उसी वक्त सैफी नाम का मुस्लिम युवक मंत्री जी के करीब पहुंचा. इसके बाद शख्स ने माइक अपने कब्जे में ले लिया और अनाप-शनाप बयान बाजी करने लगा. इस बात से जब भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों ने विरोध किया तब आरोपी युवक ने गिरिराज सिंह की ओर मुक्का चला दिया. हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सीधे-सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि "दाढ़ी बढ़ाने से कोई मुल्ला नहीं बन जाता और जिस तरह से उस मुस्लिम युवक के द्वारा उन्हें डराने धमकाने का काम किया जा रहा है. वह इससे डरने वाले नहीं हैं. गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव एवं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे लोगों का समर्थन मिलने की वजह से आज अपने आप को कट्टरपंथी मुसलमान कहलाने वाले लोगों का मनोबल बढ़ा है और वह एक सांसद पर भी हमला करने से नहीं चुक रहे हैं".

#WATCH | On the alleged attack on him during an event in Begusarai, Union Minister Giriraj Singh says, "In this election, the attitude of Muslims towards me in Begusarai and the results that came, Yogi Adityanath rightly said that "Batenge to Katenge". If this man had a revolver… pic.twitter.com/lIkgpVHeps

— ANI (@ANI) August 31, 2024