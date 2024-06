बकरीद पर तेलंगाना में मदरसे पर हमला; मुसलमानों की दुकानों में भी तोड़फोड़ का इल्जाम

Violence on Bakrid: तेलंगाना के मेदक कस्बे में शनिवार को कुछ लोगों ने मदरसे पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि यहां बकरीद के मौके पर कुर्बानी का इंतेजाम किया गया. हमले में कई लोग घायल हो गए हैं. 'मदरसा मेराज-उल-उलूम' इंतेजामिया ने बकरीद पर कुर्बानी के लिए कई जानवर खरीदे. जैसे ही वह मसदरसे के अंदर जानवर लेकर आए, वैसी ही मदरसे के पास भीड़ जमा हो गई और कुर्बानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगी.

अस्पताल पर हमला

इस दौरान, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के विधायक एम कौसर मुहिउद्दीन ने इल्जाम लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) और हिंदू वाहिनी के हजारों सदस्यों ने मदरसे पर हमला किया और मदरसा प्रबंधकों को जख्मी कर दिया. उन्होंने आगे कहा कि जब घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तब भीड़ ने अस्पताल को घेरा और उस पर हमला किया.

Update on Medak Disturbance!!!

AIMIM Prez Br @asadowaisi Sb is coordinating with higher officials in the police department to ensure peace prevails in Medak town.

I spoke to SP Medak, as well as other officials.

Madarsa Minhaj Ul Uloom, Indrapuri colony

has arranged Qurbani… pic.twitter.com/YBDX0jWcFb

— Kausar Mohiuddin (@kausarmohiuddin) June 15, 2024