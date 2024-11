Viral Video: हिजाब वाले मुस्लिम देश में बिना कपड़ों के घूमने लगी लड़की; हैरान करने वाली है वजह

Viral Video: ईरान एक मुस्लिम देश है. यहां पर लड़कियों का पर्दा करना और हिजाब पहनना जरूरी है. अगर कोई औरत यहां सरकार के निर्देश के मुताबिक कपड़े नहीं पहनती है, तो उसे सजी दी जाती है. ऐसे में ईरान से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की अपने कपड़े उतार कर सिर्फ ब्रा-पैंटी में बाहर खुले में घूम रही है.

देखें वायरल वीडियो:

A student at Iran’s University of Science and Research was accosted by Islamic Regime morality police for showing her hair beneath her hijab. They tore her clothes as they attacked her.

So in protest she took her clothes off and stood in the square in nothing but her underwear.… pic.twitter.com/K7x6glNccG

