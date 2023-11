Houthis Ship Hijack: हूती विद्रोहियों ने शिप हाइजैक का वीडियो किया जारी: देखें

Houthis Ship Hijack: रविवार के रोज हूती विद्रोहियों ने भारत आ रहे एक शिप को हाइजैक कर लिया. अब संगठन ने इसका एक वीडियो जारी किया है. हूतियों ने दावा किया है उनके हथियारबंद लोगों ने लाल सागर शिपिंग मार्ग में एक हेलीकॉप्टर से उतरकर भारत की ओर जा रहे एक इजराइल से जुड़े कार्गो शिप को हाइजैक किया है.

फुटेज हूतियों के टीवी चैनल अल मसीरा के जरिए जारी किया गया था. हालांकि, इज़राइल ने कहा कि जब्त किया गया गैलेक्सी लीडर जहाज ब्रिटिश स्वामित्व वाला और जापानी संचालित था. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जी सलाम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

वीडियो में एक हेलीकॉप्टप से बंदूकधारी उतरते दिख रहे हैं और शिप के अलग-अलग हिस्सों में फैल रहे हैं. पहले वह शिप को ऑपरेट करने वाले कमरे में जाते हैं और फिर वह धीरे-धीरे पूरे शिप पर कब्जा जमाने लगते हैं.

Unbelievable footage from the Houthi seizure of the Israeli-owned ship "Galaxy Leader" in the Red Sea yesterday.

A helicopter, emblazoned with the flags of Yemen and Palestine, drops a Houthi squad onto the ship, wearing Palestinian flag headbands and photos of Hamas' spokesman. pic.twitter.com/4DAHKA88r9

— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) November 20, 2023