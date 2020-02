तमिलनाडु: भयानक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत, 25 ज़ख्मी

चेन्नई: तमिलनाडु में जुमेरात की सुबह एक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है. दरअसल केरल (Kerala) रोड ट्रांसपोर्ट की एक मुसाफिर बस का तसादुम कंटेनर लारी से हो गया. यह हादसा तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले मौजूद अविनाशी के नज़दीक पेश आया. जिसके नतीजे में 19 लोगों की मौत हो गई है और 25 दीगर ज़ख्मी बताए जा रहे हैं. मरने वालों में 6 ख्वातीन बताई जा रही हैं.

Kerala CM Pinarayi Vijayan: All necessary arrangements have been made for providing medical help and also to identify bodies of all the deceased. If needed, a medical team will go from here. https://t.co/PenQyoToy6

— ANI (@ANI) February 20, 2020