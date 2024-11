Canada Hindu: कनाडा में मंदिर में हिंदू भक्तों पर हमला, ट्रूडो सरकार की आलोचना

Canada Hindu Attacked: कनाडा से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां हाल ही में ब्रैम्पटन में खालिस्तानी चरमपंथियों के जरिए हिंदू सभा मंदिर पर हमला किया गया. जिसके बाद राजनेताओं की काफी आलोचना हो रही है. जिसमें विपक्षी नेता पियरे पोलिएवर, टोरंटो के सांसद केविन वुओंग और सांसद आर्य शामिल हैं. टोरंटो के सांसद ने कहा, "हमारे देश के नेता हिंदुओं की रक्षा करने में नाकामयाब रहे हैं."

ट्रूडो के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पोलीव्रे ने कहा कि वह जल्द ही कैनेडा का माहौल शांत कर देंगे. एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए, पोलीवरे ने लिखा, "आज ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में उपासकों को निशाना बनाकर की गई हिंसा को देखना पूरी तरह से अस्वीकार्य है." उन्होंने कहा, "सभी कनाडाई लोगों को शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. रूढ़िवादी इस हिंसा की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं. मैं अपने लोगों को एकजुट करूंगा और अराजकता को समाप्त करूंगा."

इस तरह के हमलों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए टोरंटो के सांसद केविन वुओंग ने कहा कि "कनाडा कट्टरपंथियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है" और कहा कि देश के नेता हिंदुओं की रक्षा करने में उसी तरह विफल रहे हैं, जैसे वे ईसाई और यहूदी कनाडाई लोगों की सुरक्षा करने में विफल रहे थे.

It's absolutely unacceptable how Khalistani Goons were able to attack innocent Women and Child at the Hindu Sabha Mandir, even though the police were at the scene. ZERO ARRESTS were made so far. #hindulifematters #hindusabha #HinduSabhaMandir pic.twitter.com/k6upzJN5Wa

