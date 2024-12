संभल जा रहे राहुल गांधी के काफिले को रोका, कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प, धरने पर बैठे कांग्रेस वर्कर्स

Rahul Gandhi Sambhal visit: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केरल के वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी आज कांग्रेस दफ्तर दिल्ली से संभल के लिए निकले हैं. डेलिगेशन में उनके साथ कांग्रेस कई सांसद मौजूद हैं. लेकिन, उनके काफिले को प्रशासन ने गाजीपुर फ्लाईओवर पर रोक दिया गया है और आगे जाने की इजाजत नहीं दी. जिसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई. वहीं, सांसद राहुल गांधी ने पुलिस अफसरों से सर्फ 4 लोगों के संभल जाने की अनुमति मांगी है और प्रसाशन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल राहुल और प्रियंका अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं.

#WATCH | Congress leaders including Lok Sabha LoP and MPs Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra stopped at the Ghazipur border on the Delhi-Meerut Expressway.

They are on their way to violence-hit Sambhal. pic.twitter.com/8CJVujvZv0

— ANI (@ANI) December 4, 2024