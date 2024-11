Sambhal Violence: यह सरकार प्रायोजित दंगा है; अफसरों ने निजी हथियारों से चलाई गोली: अखिलेश

Sambhal Violence: संभल में हुई हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बयान आया है. उन्होंने कहा कि जुमा की नमाज हुई उस वक्त भी माहौल शांत था, दोबारा सर्वे किया गया, इसके बाद काफी विवाद बढ़ा. इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जिस वक्त दंगा हुआ उस वक्त उनके सांसद जियाउर्रहमान बर्क शहर के बाहर थे.

बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उन पर दंगा भड़काने का इल्जाम है. हालांकि, जिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है. हिंसा के बाद ज़िया ने अपने बयान में कहा था कि भीड़ 'जय श्रीराम' के नारे लगा कर निकली जिसकी वजह से लोग भड़के.

अखिलेश यादव ने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में कहा,"हमारे सांसद जिया उर रहमान संभल में थे ही नहीं और उसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई. यह सरकार के जरिए किया गया दंगा है. कोर्ट के जरिए आदेश पारित किए जाने के तुरंत बाद ही पुलिस और प्रशासन जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंच गए. अधिकरियों ने आदेश पढ़ा तक नहीं. इस दौरान सभी ने सर्वे में कोई दखल नहीं दिया.

#WATCH | Delhi: On Sambhal stone pelting incident, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says "Our MP Zia ur Rahman was not even in Sambhal and despite that an FIR was lodged against him...This is a riot done by the government...Right after the order was passed by the Court, police… pic.twitter.com/qwPGtpho1m

