मगरिबी बंगाल के गवर्नर ने CM ममता बनर्जी के काम पर उठाए सवाल, जानिए क्या कहा

कोलकाता: मगरिबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने वज़ीरे आला ममता बनर्जी के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यह वक्त मीडिया में दावे करने का नहीं बल्कि ज़मीनी सतह पर राहत पहुंचाने का है.

There must be end to blame game and finding scapegoats.

Attention also be focused on rural areas where the situation continues to be frightening. These areas cannot be neglected.

Urge @MamataOfficial to update me on the situation as expected under constitution. (3/3)

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) May 27, 2020