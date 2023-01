नोरा फतेही से डेटिंग की खबरों के बीच अनन्या को इग्नोर करते हुए चले गए आर्यन खान, देखिए VIDEO

Aryan Khan, Nora Fatehi, Ananya Pandey: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. चर्चा में बने रहने की वजह उनका रिलेशनशिप है. दरअसल पिछले कुछ दिनों से खबरें वायरल हो रही हैं कि आर्यन खान बॉलीवुड की दिग्गद डांसर और खूबसूरत हसीना नोरा फतेही को डेट कर रहे हैं. हालांकि इसके पीछे कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला. सिर्फ दो तस्वीरों के वजह से नोरा फतेही और आर्यन खान सुर्खियों में छा गए. इसके साथ-साथ अनन्या पांडे को भी लोगों ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया.

दरअसल कई बार अनन्या पांडे आर्यन खान के साथ नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा वो करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में भी कह चुकी हैं कि वो सुहाना के भाई आर्यन खान को डेट करना चाहेंगी. हालांकि आर्यन खान, अनन्या पांडे और शाहरुख खान के बेटी सुहाना बचपन के दोस्त हैं. जिसके बाद कई बार ऐसा भी सामने आया कि आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच कुछ चल रहा है. हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता.

अब आर्यन का नाम नोरा फतेही के साथ जुड़ जाने पर लोग अनन्या पांडे को भी ट्रोल करने लगे कि अब अनन्या का क्या होगा? साथ ही पुराने-पुराने वीडियोज भी फिर से बाहर निकलकर सामने आए हैं. हाल ही में एक वीडियो में देखा जा सकता है कि आर्यन खान अपने सामने खड़ी अनन्या पांडे को इग्नोर कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि अनन्या पांडे ग्रीन कलर के लिबास में खड़ी हुई हैं. वहीं सामने से व्हाइट टी-शर्ट पहने आर्यन खान आते हैं और वो अनन्या को 'चोर नजरों' देखते हैं और इग्नोर करते हुए सीधे गुजर जाते हैं.

देखिए VIDEO:

OMG! Aryan Khan & Ananya Panday come face to face at the Maja Ma movie screening last night after she admitted having crush on him on Koffee With Karan?#arya...