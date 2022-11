इमरान की पार्टी के मंत्री ने हथियार लहराते हुए गृह मंत्री को दी धमकी, वीडियो वायरल

Imran Khan Update: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान जगह-जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं. पीटीआई समर्थक टायर जलाकर अलग-अलग शहरों में विरोध कर रहे हैं. कई जगहों पर सड़कें भी ब्लॉक कर दी गईं. ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर विदेशों में मौजूद पाकिस्तानी भी इस हमले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. इन धरने-प्रदर्शनों की तस्वीरों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इन्हीं में से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पीटीआई नेता पाकिस्तान के गृह मंत्री को मारने की धमकी दे रहा है.

कई तस्वीरें और वीडियो के बीच खैबर पख्तूनख्वा (KPK) के मंत्री अनवर जै़ब खान का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह को धमकियां दे रहे हैं. वीडियो में अनवर ज़ेब को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि वे हथियारबंद इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, राणा सनाउल्लाह सुन लो, वे बंदूकें और हथियार लेकर तुम्हारी ओर आ रहे हैं.

Anwar Zaib, a provincial minister in Imran Khan party led KP government, while waving a gun pledged to avenge the attack on Imran Khan from the federal minister Rana Sanaullah Khan.....@PTIofficial @kamrankbangash this madness must end and should be discouraged pic.twitter.com/gWJ5OlRTKR

— Israr Ahmed (@IsrarAhmedPK) November 3, 2022