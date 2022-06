बॉलीवुड एक्टर ने कहा- मोदी जी शरद पवार को नहीं हरा पाएंगे, वो मास्टर ब्लास्टर हैं

Maharashtra Politcal Crisis: महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच एक्टर कमाल आर खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनलिस्ट कांग्रस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने शरद पवार को महाराष्ट्र की सियासत का मास्टर ब्लास्टर करार दिया और कहा है कि शरद पवार को मोदी जी कभी नहीं हरा पाएंगे. KRK ने ट्वीट करते हुए लिखा,"दुनिया जानती है कि शरद पवार जी महाराष्ट्र की सियासत के मास्टर ब्लास्टर हैं और मेरा मानना है कि मोदी जी उन्हें घर पर नहीं पाएंगे. "

यह भी पढ़ें: शिंदे ने अपने पास 40 विधायक होने का किया दावा, राउत ने कहा- विधायकों का हुआ अपहरण

केआरके के इस ट्वीट के लोगों ने कमेंट बॉक्स में तरह-तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए. यहां तक कि फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. उन्होंने कहा,"लगता है कि उखाड़ने वाले खुद ही उखड़ रही हैं." एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लिखा कि मोदी दुनिया की राजनीति के मास्टर ब्लास्टर हैं, उन्हें किसी स्थानीय नेता की चिंता करने की जरूरत नहीं है. जो अभी तक अपनी ही पार्टी से सीएम नहीं चुन पाए हैं.

World knows that Sharad Pawar ji is master blaster of Maharashtra politics. So I believe that #Modi ji won’t be able to defeat him at his home. #MaharashtraPoliticalCrisis

— KRK (@kamaalrkhan) June 21, 2022