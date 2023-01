DTC बस में शख्स ने महिला को दिखाया प्राइवेट पार्ट, महिला ने शिकायत दर्ज करने से किया इनकार

DTC Bus: आम तौर पर कुछ लोगों की मानसिकता है कि लड़कियों को रात में अकेले इधर-उधर ना भेजा जाए, क्योंकि माहौल खराब हैं. ऐसे वक्त में दरिंदे में घूमते रहते हैं जो उनको अपनी शिकार बना सकते हैं. बात रात तक तो ठीक है लेकिन दिन में, वो भी किसी ऐसी जगह पर जहां अन्य लोग भारी तादाद में मौजूद हों, वहां पर भी लड़की/महिला को शिकार बनना पड़ा. बात राजधानी दिल्ली की ही है. जहां, बसों, कारों और अन्य चलते वाहनों में महिलाओं की इज्ज़त लूट ली जाती है.

ताजा मामला यह सामने आया है कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस में एक शख्स ने कथित तौर पर एक महिला को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया. हालांकि, बस में मौजूद मार्शल संदीप ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया. सोशल मीडिया पर वायल हुए वीडियो में आरोपी पकड़े जाने के बाद रोते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में मार्शल को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी है और आरोपी के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी.

यह भी देखिए: पुल पर खड़े-खड़े अंजलि अरोड़ा ने उतार दी टी-शर्ट, पूरी तरह हो गईं टॉपलेस, देखिए VIDEO

Breaking News: A man named Zakir caught by DTC Bus Marshal, Delhi, while he was flashing his private part to a woman passenger. pic.twitter.com/JTWtamO313

— Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) January 4, 2023