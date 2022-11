Video: मदरसे के बाहर खड़ी छोटी सी बच्ची को शख्स ने जमीन पर पटका,, वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर रोज कुछ इस तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर हमारे बहुत गुस्सा आने लगता है. एक ऐसा ही वीडियो हाल फिलहाल में सामने आया है. जिसमें एक युवक महज़ 7-8 साल की बच्ची को बेरहमी के साथ जमीन पर पटक रहा है. वीडियो को जो भी देख रहा है उसे फौरन गुस्सा आ जाता है. वायरल हो रहा वीडियो केरल के बताया जा रहा है.

दिल दुखा देने वाला यह वीडियो कल यानी गुरूवार की सुबह की बताया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची सड़के किनारे खड़ी हुई है. सड़क की दूसरी तरफ खड़ा एक युवक आता है और बच्ची को उठाकर जमीन पटक देता है. उस युवक ने बच्ची को जमीन पर क्यों पटका इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई. लेकिन खबरों में दावा किया जा रहा है कि यह बच्ची मदरसे के बाहर खड़ी अपने रिश्तेदार का इंतेजार कर रही थी.

देखिए वीडियो

In a shocking incident, a 9-year-old girl was thrown away by a man in #Kerala's Kasargod. The incident was captured on CCTV. #Shocking pic.twitter.com/papiWBegk6

