Sania Mirza: आखिरी ग्रैंड स्लैम में रो पड़ीं सानिया मिर्जा, कहा- Sorry, तब मैं 18 साल की थी...

Sania Mirza: भारत की स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनके जोड़ीदार रोहन बोपन्ना को शुक्रवार को यहां ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के हार का सामना करना पड़ा. इस तरह से सानिया का अपने ग्रैंडस्लैम करियर का अंत खिताब के साथ करने का सपना पूरा नहीं हो पाया. उन्होंने अपने करियर में छह ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं. सानिया और बोपन्ना की जोड़ी रोड लेवर एरेना में खेले गए फाइनल में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की ब्राजीलियाई जोड़ी से 6-7 (2) 2-6 से हार गई. सानिया ने अपने करियर में 6 ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं.

मैच के आखिर में बातचीत के दौरान सानिया मिर्जा की आंखों में आंसू आ गए और इस मौके पर वह रोती भी नजर आईं. बातचीत के दौरान सानिया मिर्जा ने रुककर अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा कि मेरे प्रोफेशनल करियर की शुरुआत मेलबर्न में हुई थी, करियर खत्म करने के लिए इससे बेहतर अखाड़ा मुझे नहीं लगता. बता दें कि भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने हाल ही में महिला टेनिस संघ की वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह अगले महीने दुबई में होने वाले इवेंट के बाद संन्यास ले लेंगी.

“My professional career started in Melbourne… I couldn’t think of a better arena to finish my [Grand Slam] career at.”

We love you, Sania @MirzaSania #AusOpen #AO2023 pic.twitter.com/E0dNogh1d0

