SC ने कहा- रेप पीड़िता की इज्ज़त के खिलाफ है Two Finger Test, जानिए क्यों है शर्मनाक

Two Finger Test: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह बदकिस्मती है कि रेप पीड़ितों की का 'टू-फिंगर टेस्ट' टेस्ट किया जाता है. अभी भी समाज में यह आम है और केंद्र व राज्यों से यह यकीनी करने के लिए कहा कि इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने झारखंड हाई कोर्ट के एक रेप और कत्ल के मुजरिम को बरी करने के फैसले को पलट दिया और निचली अदालत के उसे मुजरिम ठहराने के फैसले को बरकरार रखा.

बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक दहाई पुराने फैसले ने "टू-फिंगर टेस्ट" को एक महिला के इज्ज़त (गरिमा) और प्राइवेसी के खिलाफ बताया. बेंच ने कहा, "यह बदकिस्मत भरी बात है कि यह टेस्ट आज भी चल रहा है. पीड़िता के प्राइवेट पार्ट का टेस्ट करने वाले अमल महिलाओं की वकार के खिलाफ है. यह नहीं कहा जा सकता है कि एक यौन सक्रिय महिला का रेप नहीं किया जा सकता है." इसने केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों को कई हिदायत जारी की और राज्यों के डीजीपी व हेल्थ सेक्रेटरियों को यह यकीनी करने के लिए कहा कि 'टू-फिंगर टेस्ट' न हो. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि टू-फिंगर टेस्ट कराने वाले किसी भी शख्स को दोषी माना जाएगा.

क्या होता है टू फिंगर टेस्ट (What is two finger test):

टू फिंगर टेस्ट (Two finger test) एक बेहद शर्मनाक और पुराना अमल है. इसमें किसी रेप पीड़िता की वर्जिनिटी चेक की जाती है. वर्जिनिटी चेक करने के की तरीका पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचा देने वाला है. दरअसल होता यह है कि दो उंगलियों की मदद से यह पता लगाया जाता है कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं. हालांकि इस इस टेस्ट को साइंस भी नकार चुका है. साइंस का मानना है कि महिलाओं की वर्जिनिटी में हाइमन के इनटैक्‍ट होना सिर्फ एक मिथ है.

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में टू फिंगर टेस्ट को गैर-कानूनी करार दिया था. कोर्ट ने उस वक्त भी इस टेस्‍ट पर सख्‍त टिप्‍पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि यह जिस्मानी और दिमागी चोट पहुंचाने वाला टेस्‍ट है. यह टेस्‍ट पॉजिटिव भी आ जाए तो नहीं माना जा सकता है कि जिस्मानी रिश्ते इत्तेफाक से बने हैं. इसके अलावा

2014 में हेल्थ मिनिस्ट्री भी नकार चुकी है

2014 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने रेप पीड़‍ितों के लिए नई गाइडलाइंस तैयार की थीं. इसमें सभी अस्‍पतालों से फॉरेंसिक और मेडिकल जांच के लिए स्पेशल रूम बनाने की बात कही गई थी. इन गाइडलाइंस में भी टू-फिंगर टेस्‍ट को सिरे से खारिज किया गया था.

UN और WHO ने भी लगाई है पाबंदी:

इस बेहद शर्मनाक टेस्ट को लेकर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री और साइंस इस टेस्ट के खिलाफ हैं. बल्कि संयुक्‍त राष्‍ट्र भी इस तरह के टेस्‍ट को मंजूरी नहीं देता है. 17 अक्टूबर 2018 को, युनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स, युनाइटेड नेशंस वुमन और WHO ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए 'टू-फिंगर टेस्ट' पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी. उन्होंने इसे "मेडिकली तौर पर गैरजरूरी, दर्दनाक, अपमानजनक करार दिया था.