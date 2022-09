BJP MLA से सवाल पूछने पर हिरासत में ली गई महिला; Video हो रहा वायरल

बेंगलुरुः कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद लिम्बावली ने कथित तौर पर शहर में एक जमीन पर कब्जे को लेकर सवाल पूछने और अर्जी देने की कोशिश कर रही एक महिला को फटकार दिया. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. विपक्षी दल कांग्रेस ने वीडियो क्लिप को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. कर्नाटक की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार ने शनिवार को लिम्बावली के इस रवैये की निंदा करते हुए कहा कि वह विधायक के लायक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को राज्य की सत्ता में नहीं रहना चाहिए.



#WATCH |Karnataka BJP MLA Aravind Limbavali verbally abused a woman&misbehaved when she tried to hand over a complaint letter to him&speak to him regarding issues in Varthur, Bengaluru following heavy rainfall

She was later taken to Police Station (02.9)

(Note:Abusive language) pic.twitter.com/9QL51UDL5d

— ANI (@ANI) September 3, 2022