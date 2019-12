Mamata Banerjee सरकार को Kolkata HC से बड़ा झटका, CAA और NRC नहीं लागू करने के विज्ञापनों पर रोक

West Bengal: The Mamata Banerjee Government faced a big jolt today from the High Court of Kolkata over advertisement of posters against Citizenship Amendment Act(CAA) and National Register of Citizens(NRC) in the state that could lead to further crisis and disturb law and order. #ZeeBreaking #WestBengal #NRC #MamataBanerjee #KolkataHighCourt