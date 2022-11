Namaste India: Change again in Bharat Jodo Yatra, now Rahul Gandhi will enter MP on November 23

| Updated: Nov 18, 2022, 09:32 AM IST

After a two-day break to visit poll-bound Gujarat, Congress leader Rahul Gandhi will rejoin the Madhya Pradesh leg of the Bharat Jodo Yatra on November 23 instead of November 20. #bharatjodoyatra #RahulGandhi #maharashtranews