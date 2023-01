videoDetails

Big win for India: RRR's Naatu Naatu wins first Golden Globes for best original song

| Updated: Jan 11, 2023, 10:20 AM IST

SS Rajamouli’s RRR grabs its first Golden Globes 2023 award for Naatu Naatu in the Original Song category. The song features Ram Charan and Jr NTR in lead roles.