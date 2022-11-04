NewsVideos

Imran Khan accuses Pakistan PM Shehbaz Sharif for attack

|Updated: Nov 04, 2022, 12:48 AM IST
Imran Khan has accused Pakistan PM Shehbaz Sharif for attack. Apart from Sharif, he has also accused Interior Minister Sanaullah and Major General Faisal.

All Videos

DNA: Imran Khan badly injured after being shot during Azadi March
1H8:13
DNA: Imran Khan badly injured after being shot during Azadi March
Kasam Samvidhaan Ki: Imran Khan's 'political' murder plan?
55:12
Kasam Samvidhaan Ki: Imran Khan's 'political' murder plan?
T20 World Cup 2022, Daily round-up: Pakistan keep their semifinal hopes alive, put pressure on Team India
T20 World Cup 2022, Daily round-up: Pakistan keep their semifinal hopes alive, put pressure on Team India
DNA Breaking: Tension in Peshawar after attack on Imran
4:16
DNA Breaking: Tension in Peshawar after attack on Imran
Watch: KRK gives epic reply to Elon Musk on Twitter blue tick charges
Watch: KRK gives epic reply to Elon Musk on Twitter blue tick charges

Trending Videos

1H8:13
DNA: Imran Khan badly injured after being shot during Azadi March
55:12
Kasam Samvidhaan Ki: Imran Khan's 'political' murder plan?
T20 World Cup 2022, Daily round-up: Pakistan keep their semifinal hopes alive, put pressure on Team India
4:16
DNA Breaking: Tension in Peshawar after attack on Imran
Watch: KRK gives epic reply to Elon Musk on Twitter blue tick charges
Firing on Imran Khan,Imran Khan firing,Imran Khan,attack on imran khan,firing on imran khan container,firing on imran khan rally,imran khan injured,imran khan firing news,firing on imran,imran khan latest news,imran khan breaking news,Imran Khan rally,imran khan today,imran khan azadi march,imran khan latest,firing at imran khan container,Firing at imran khan rally,imran khan azadi march firing,Shehbaz Sharif,Rana Sanaullah,Major General Faisal,