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Imran Khan accuses Pakistan PM Shehbaz Sharif for attack
|
Updated:
Nov 04, 2022, 12:48 AM IST
Imran Khan has accused Pakistan PM Shehbaz Sharif for attack. Apart from Sharif, he has also accused Interior Minister Sanaullah and Major General Faisal.
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