Governor CV Ananda Bose|Mamata Banerjee: সংঘাতে ইতি? রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে বড় বার্তা বোসের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে সংঘাতে ইতি? জল্পনার মাঝে স্থায়ী উপাচার্য নিয়ে এবার আলোচনার টেবিল রাজ্য়পাল সিভি আনন্দ বোস ও মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, বৈঠক শেষে রাজভবনে তরফে বার্তা, 'আমরা হয়তো বিভক্ত ছিলাম, কিন্তু আমরা একই গাছের ডালের মতোই যুক্ত। যে দুটো ডাল একে অপরের দিকে প্রসারিত'! যা অত্যন্ত তাত্‍পর্যপূর্ণ, মত রাজনৈতিক মহলের।

মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে রাজ্যের ৩৪ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত ফাইল পাঠানো হয়েছে রাজভবনে। ৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নাম অবশেষে চূড়ান্ত করে পাঠিয়েও দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বস্তুত, মুখ্যমন্ত্রী দেওয়া নামেই শিলমোহর দিয়েছেন তিনি। কলকাতা, যাদবপুর-সহ বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ক্ষেত্রে কী হবে? আজ, সোমবার সন্ধ্যায় রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর রাতে রাজভবনে তরফে সেই বৈঠকে ছবি পোস্ট করা হয় এক্স হ্য়ান্ডেলে। সঙ্গে একটি বিবৃতিও।

Thoughts for today

'The real friendship is like florensence, it shines better when everything has darkened'.

'Even though we may be parted, we remain connected like the branches of a tree that strech towards each other'. pic.twitter.com/HOkGXwks7F

