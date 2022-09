महिलाओं को किस दिन धोने चाहिए बाल? वर्जित दिनों में धोना पड़े तो पहले करें ये उपाय

Best days to wash hair astrology in Hindi: हिंदू धर्म शास्‍त्रों, ज्‍योतिष शास्‍त्र और वास्‍तु शास्‍त्र में हर दिन किए जाने वाले कामों को लेकर कुछ नियम बताए हैं. इन नियमों का पालन न करने से जीवन में कई तरह की समस्‍याएं होती हैं, हानि होती हैं. इन्‍हीं नियमों में से एक महिलाओं के लिए बाल धोने के शुभ-अशुभ दिनों से संबंधित है. खासतौर पर सुहागिन महिलाओं को सप्‍ताह के कुछ दिनों में सिर धोने या बाल धोने की मनाही की गई है. जानते हैं महिलाओं के बाल धोने को लेकर नियम.

सुहागिन स्त्रियों के बाल धोने के नियम

- मान्यता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए. इन दिनों में बाल धोना महिलाओं और उनके परिवार के लिए अच्‍छा नहीं माना जाता है.

- कुछ जगहों पर सोमवार को भी बाल धोना वर्जित माना जाता है. इससे घर के लोगों की उन्‍नति पर बुरा असर पड़ता है. सप्‍ताह के इन दिनों को छोड़ दें तो इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन भी महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए. यदि वे एकादशी का व्रत रखती हैं, तब तो इस दिन बाल बिल्‍कुल नहीं धोने चाहिए.

- चन्द्रमा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है. इससे व्रत रखने में कठिनाई आती है. लिहाजा सुहागिन महिलाओं को व्रत रखने से एक दिन पहले बाल धोना चाहिए.

वर्जित दिन में बाल धोने पर करें ये उपाय

सोमवार के दिन के उपाय - यदि मजबूरी में सोमवार के दिन बाल धोना पड़े और आप उस दिन व्रत भी रखती हों तो पहले पलाश के फूलों को हाथों से मसल कर अपने बालों में लगा लें. फिर बाल धो लें.

मंगलवार के दिन के उपाय- यदि किसी कारणवश मंगलवार के दिन बाल धोना पड़े तो आंवले के रस या आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर उससे बाल धोएं.

बुधवार के दिन के उपाय- यदि बुधवार के दिन बाल धोना पड़े तो पहले तुलसी के पत्‍तों का पेस्‍ट बालों में लगा लें, फिर बाल धोएं. वरना छोटे भाई-बहन को दोष लगता है, या उनके जीवन में समस्‍याएं आती हैं.

गुरुवार के दिन के उपाय- गुरुवार के दिन महिलाओं के बाल धोने से घर-परिवार में बरकत नहीं रहती. पति की आयु कम होती है और संतान को भी समस्‍या होती है. यदि मजबूरी में गुरुवार के दिन बाल धोना पड़े तो दोष से बचने के लिए बेसन में थोड़ी हल्दी मिलाकर बाल धो लें.

इस तरह सुहागिन महिलाओं के लिए बाल धोने के लिए सप्‍ताह में शुक्रवार और रविवार के दिन सबसे अच्‍छे हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी निःशुल्क कुंडली पाने के लिए यहाँ तुरंत क्लिक करें