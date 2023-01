Broom Vastu Tips: झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ होता है यह दिन, तुरंत मिलता है पैसा, बढ़ेगा बैंक बैलस!

Best day to buy broom as per vastu in Hindi: धन की देवी मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने के लिए वास्‍तु शास्‍त्र, ज्‍योतिष में कुछ तरीके बताए हैं. साथ ही सप्‍ताह के हर दिन को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं. इन नियमों का पालन करना बहुत लाभ दिलाता है. धर्म-शास्‍त्रों में झाड़ू खीदने को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं. यदि इसमें बताए गए शुभ दिन में झाड़ू खरीदी जाए तो मां लक्ष्‍मी की असीम कृपा से खूब धन-दौलत मिलती है. वरना इसका उल्‍टा भी हो सकता है और व्‍यक्ति गरीब हो सकता है. आइए जानते हैं वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार किस दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है.

झाड़ू खरीदने का शुभ दिन

नई झाड़ू खरीदने के लिए अमावस्या, मंगलवार, शनिवार और रविवार का दिन सबसे अच्छा माना गया है. वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार बात करें तो किसी भी महीने के कृष्‍ण पक्ष में शुभ दिन में झाड़ु खरीदना सबसे उत्‍तम होता है. हालांकि नई झाड़ु का उपयोग शनिवार के दिन से शुरू करें. इतना ही नहीं हमेशा एकसाथ 2 झाड़ू ही खरीदें. झाड़ू को हमेशा जोड़ी में खरीदना ही शुभ होता है. ऐसा करने से घर में धन की आवक तेजी से बढ़ती है. व्‍यक्ति अमीर बनता है.

झाड़ू रखने के ये नियम भी करें फॉलो

- कभी भी पुरानी झाड़ू को गुरुवार, पूर्णिमा, एकादशी और मंगलवार के दिन बाहर न फेंके. ऐसा करना धन हानि का कारण बनता है.

- झाड़ु को उत्तर दिशा में रखें. साथ ही छिपाकर रखें. कभी भी झाड़ु को ऐसी जगह न रखें जहां से वह किसी बाहरी व्‍यक्ति को नजर आए.

- कभी भी डायनिंग रूम, बेडरूम और पूजा रूम में झाड़ू रखें. ना ही तिजोरी के पास झाड़ु रखें.

- कभी भी सूर्यास्त के समय और उसे बाद भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए.

- कभी भी टूटी और खराब झाड़ू का इस्‍तेमाल ना करें. ऐसा करने से दरिद्रता बढ़ती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

