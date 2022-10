दिवाली 2022 उपाय: करोड़पति बनने के लिए दिवाली के दिन जरूर करें ये काम, सफलता चूमेगी कदम!

How To Please Maa Laxmi on Diwali 2022: धन-दौलत, समृद्धि पाने के लिए लोग मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने के लिए खूब जतन करते हैं. धनतेरस के दिन सुख-समृद्धि देने वाली चीजें खरीदते हैं. दिवाली के लिए घर की साफ-सफाई और सजावट करते हैं. दरवाजे पर दीए और रंगोली सजाते हैं, ताकि मां लक्ष्‍मी घर में प्रवेश करें और हमेशा वास करें. मनोयोग से लक्ष्‍मी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ताकि मां लक्ष्‍मी को खुश करके उनकी कृपा पा सकें. आज हम ज्‍योतिष शास्‍त्र में बताए गए कुछ ऐसे उपाय जानते हैं, जिन्‍हें दिवाली के दिन करना खूब लाभ, समृद्धि और सफलता देता है.

दिवाली पर धन प्राप्ति के अचूक उपाय

जल्‍दी अमीर बनने के उपाय: यदि जल्‍दी धनवान बनना चाहते हैं तो बड़ी दिवाली की शाम को बरगद के पेड़ की जटा में गांठ लगा दें. इससे अचानक पैसा मिलता है. जब धन प्राप्ति हो जाए तो उसके बाद उस गांठ को खोल आएं.

इनकम बढ़ाने का उपाय: यदि अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो दीपावाली की शाम को साबुत उड़द, दही और स‌िंदूर किसी पीपल की जड़ में रख दें और एक दीपक भी जलाएं. इससे मनोकामना पूरी होगी.

समृद्धि पाने का उपाय: यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपके घर में खूब धन-समृद्धि रहे तो दिवाली की रात उल्लू की तस्वीर तिजोरी के पास लगा लें. इससे मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होकर कामकाज में खूब सफलता और धन देती हैं.

गोमती चक्र का उपाय: दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते समय गोमती चक्र भी रखें और इनकी भी पूजा करें. फिर इन गोमती चक्र को त‌िजोरी में रख दें. हमेशा तिजोरी धन से भरी रहेगी.

ऐसे करें मां लक्ष्‍मी की आरती

मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने के लिए दिवाली की रात मां लक्ष्‍मी की पूरी भक्ति-भाव से आरती जरूर करें. इसके लिए मां लक्ष्‍मी की पूजा के दौरान चांदी की कटोरी में कपूर जलाएं और माता लक्ष्मी की आरती करें. इससे धन वृद्धि होगी और हर काम में सफलता मिलेगी.

