How to Please Lord Ganesha: आज 31 अगस्‍त, बुधवार को भाद्रपद महीने के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी है. इसे गणेश चतुर्थी कहा जाता है क्‍योंकि इसी दिन भगवान गणेश का जन्‍म हुआ था. गणपति के जन्‍म के समय की तरह इस साल गणेश चतुर्थी पर भी कई शुभ योग बन रहे हैं. इस कारण यह गणेश चतुर्थी बेहद खास हो गई है. आज शुभ मुहूर्त में की गई गणेश पूजा और उपाय बेहद शुभ फल देंगे. आज बुधवार भी है, जो भगवान गणेश को ही समर्पित है. यदि जीवन में तेजी से तरक्‍की और धन पाना चाहते हैं, साथ ही समस्‍याओं-बाधाओं से निजात पाना चाहते हैं तो आज कुछ ज्‍योतिषीय उपाय कर लें.

गणेश चतुर्थी के उपाय

धन प्राप्ति का उपाय: पैसों की तंगी से निजात पाकर धनवान बनने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के साथ-साथ सुपारी का भी पूजन करें. फिर इस सुपारी को कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्‍थान पर रख लें. धन की कभी कमी नहीं होगी.

कामों में सफलता पाने का उपाय: यदि बार-बार प्रयास करने के बाद भी कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तो आज गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को 4 नारियल एक माला में पिरोकर अर्पित करें. साथ ही गणपति बप्‍पा से अपना काम पूरा कराने की प्रार्थना करें.

मनोकामना पूरी करने का उपाय: अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन हाथी को चारा खिलाएं और फिर गणेश जी से मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें.

विवाह की बाधाएं दूर करने का उपाय: लड़के गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं. लड़कियां गणेश चतुर्थी के दिन मालपुए का भोग लगाएं. हो सके तो इस दिन व्रत भी रखें. जल्‍द ही विवाह होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

