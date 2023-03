Maa Lakshmi: घर में ये 5 चीजें लाती हैं सुख-शांति और अपार पैसा, मां लक्ष्मी की कृपा से जिंदगीभर बनी रहती है पैसों की आवक

How To Get Maa Lakshmi Blessings: ज्योतिष शास्त्र में मां लक्ष्मी को धन की देवी के नाम से भी जाना जाता है. हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर जिंदगीभर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ताकि जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे. इसके लिए वे नियमित कई प्रकार के जतन करता है. मान्यता है कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहती है, जिन्हें जीवन में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है. ऐसे में इस दिन घर के पूजा स्थल पर कुछ जरूरी चीजों को रखने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. आइए जानें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है धन की देवी मां लक्ष्मी को. मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में रखें ये चीजें घर के मंदिर में स्थापित करें श्री यंत्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्री यंत्र का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है. इसलिए धन की देवी की कृपा पाने के लिए घर के मंदिर में श्री यंत्र की स्थापना करने से लाभ होता है. श्री यंत्र को शुक्रवार के दिन लाल रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित कर दें. इतना ही नहीं, इसे ईशान कोण में स्थापित करें. इसके साथ ही श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निम्नलिखित मंत्र का 21 माला जाप करें. मंत्र है- ऊँ श्रीं ह्रीं श्रीं नम्ः, ऊँ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊँ महा लक्ष्म्यै नम्ः. मां की मूर्ति के आगे रखें इत्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी की मूर्ति के आगे गुलाब का इत्र अवश्य रखें. इससे व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है. साथ ही, मां लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है. गाय का देसी घी बता दें कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के मंदिर में गाय का देशी घी खुले बर्तन में जरूर रखें. इसके साथ ही, नियमित रूप से मां लक्ष्मी की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाएं. इसके अलावा, श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें. कमल का फूल मां लक्ष्मी को कमल का फूल भी बेहद प्रिय है. ऐसे में अगर नियमित रूप से मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित किया जाए, तो इससे घर में सुख-समद्धि का वास होता है. दक्षिणावर्ती शंख ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें. मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है. इसके अलावा, शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख से मां लक्ष्मी का अभिषेक करने से विशेष लाभ होता है.

