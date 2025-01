Kaziranga viral video: काजीरंगा में बड़ा हादसा टला.. सफारी के दौरान गैंडे के पास गिरी मां-बेटी, बाल-बाल बचीं; VIDEO देख रोम-रोम कांप उठेगा

Kaziranga viral video: असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में एक खतरनाक हादसे में मां और बेटी गैंडे के पास वाहन से गिर गईं. गनीमत रही कि दोनों सुरक्षित रहीं. इस घटना ने सफारी के दौरान सुरक्षा उपायों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वाहन चालक को निलंबित कर दिया गया है.

कैसे हुआ हादसा?

यह घटना काजीरंगा के बागोरी रेंज में सफारी के दौरान हुई. वाहन चालक ने पास में मौजूद दो गैंडों को देखकर तेजी से वाहन मोड़ दिया, जिससे बच्ची वाहन से गिर गई. अपनी बेटी को बचाने के लिए मां भी वाहन से कूद गईं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची और उसकी मां गैंडों के बेहद करीब गिरती हैं. हालांकि, गैंडों ने उन पर हमला नहीं किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

चालक पर कार्रवाई

काजीरंगा के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) अरुण विग्नेश ने बताया कि घटना के बाद चालक को निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वन अधिकारी ने सफारी वाहन चालकों से अपील की है कि वे उद्यान के अंदर वाहन चलाते समय अधिक सतर्क रहें. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से पर्यटकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.

Horrible incident at the Kaziranga National Park in Assam.

Two women fell off a safari jeep as a rhino could be seen in very close proximity. Moments later, a second rhino came running towards another jeep safari, forcing it to take a reverse gear.

